Bird & Bird con Bia Power e Alternative Capital Partners nella joint venture BESS
Bia Power e Alternative Capital Partners SGR S.p.A. hanno firmato un accordo per la strutturazione di un accordo di investimento volto a sostenere la crescita di Bia Power all’interno della joint venture costituita con EREN Groupe, nell’ambito della quale Bia Power punta allo sviluppo di progetti BESS per 750 MW in Italia.
Bia Power e Alternative Capital Partners SGR S.p.A. hanno firmato un accordo per la strutturazione di un accordo di investimento volto a sostenere la crescita di Bia Power all’interno della joint venture costituita con EREN Groupe, nell’ambito della quale Bia Power punta allo sviluppo di progetti BESS per 750 MW in Italia.
Bird & Bird ha agito al fianco di entrambe le società con un team coordinato dal partner Pierpaolo Mastromarini (nella foto sinistra), responsabile del settore Energy & Utilities in Italia, e composto per le attività di diritto italiano dal senior associate Andrea Semmola e dell’associate Vincenzo Maria Giorgio (nella foto a destra), nonché per le attività di diritto inglese dalla Legal Director Jennifer Bird.
Per saperne di piùRiproduzione riservata ©