Bird & Bird con Bia Power e Alternative Capital Partners nella joint venture BESS Bia Power e Alternative Capital Partners SGR S.p.A. hanno firmato un accordo per la strutturazione di un accordo di investimento volto a sostenere la crescita di Bia Power all’interno della joint venture costituita con EREN Groupe, nell’ambito della quale Bia Power punta allo sviluppo di progetti BESS per 750 MW in Italia.







