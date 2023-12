Bird & Bird con Colosseum Dental Group nell’acquisizione di Dental Liquid Kapital S.r.l.

Elena Beccegato, Mario Spalla

Colosseum Dental Group, gruppo odontoiatrico scandinavo operante in Italia, è salito al 100% di Dental Liquid Kapital S.r.l. (gruppo Mirò Dental Medical Center (Mirò)), uno dei maggiori operatori odontoiatrici italiani, a perfezionamento di un processo di acquisizione cominciato nel 2021 con l’acquisizione del relativo 75%.



Colosseum è stata assistita da Bird & Bird per i profili legali dell’operazione, con un team guidato dall’of counsel Daniele Raynaud, coadiuvato dalla senior associate Elena Beccegato (nella foto a sinistra) e dall’associate Angelo Fiorello.



Gallmetzer Holding S.r.l. – in qualità di venditrice tramite il fondatore Dietrich Gallmetzer – è stata assistita da Epiphron Advisory, con un team guidato dai partner Mario Spalla (nella foto a destra) e Maurizio Scozzi.