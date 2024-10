Bird & Bird e PedersoliGattai nell’operazione di cessione del 51% del capitale di Fatto in casa da Benedetta al Gruppo Mondadori

Sara Calamitosi, Francesca Pietanza

I soci di Fatto in casa da Benedetta hanno ceduto una partecipazione relativa al 51% del capitale sociale di quest’ultima a Mondadori Media, società del Gruppo Mondadori. Fatto in casa da Benedetta è la società che detiene tutti diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico dell’immagine di Benedetta Rossi, la più nota creator italiana nel settore food & cooking, la cui attività di creazione di contenuti spazia dall’ambito digitale – dove registra una fan base social complessiva di oltre 17 milioni di follower – a settori più tradizionali, quali la TV, che da anni la vede protagonista di varie trasmissioni dedicate alla cucina, e l’editoria, dove spicca come la più importante autrice di libri di cucina degli ultimi anni.

Prima della cessione, Fatto in casa da Benedetta era detenuta al 97,9% da Benedetta Rossi e Marco Gentili (individualmente e per il tramite della società Maui Media) e al 2,10% su base paritetica da Emiliano Messeni e Marco Iacobellis. Ad esito dell’acquisizione, il capitale sociale di Fatto in casa da Benedetta è detenuto al 51% da Mondadori Media e al 49% da Benedetta Rossi e Marco Gentili (attraverso Maui Media).

Benedetta Rossi e Marco Gentili rimarranno amministratori della società. La raccolta pubblicitaria continuerà a essere gestita dalla concessionaria Talks Media.

Con questa operazione, il Gruppo Mondadori consolida la leadership nel settore food & cooking sia in ambito digitale sia nei media tradizionali.

Bird & Bird ha agito al fianco di Benedetta Rossi e degli altri venditori per gli aspetti corporate dell’operazione con un team guidato dal partner Alberto Salvadè, coadiuvato dalla senior associate Sara Calamitosi (nella foto a sinistra), e composto dagli associate Paride Bordoni e Alice Maria Cuccio. La partner Rita Tardiolo e il counsel Daniele De Angelis hanno curato gli aspetti IP dell’operazione, mentre il counsel Carlo Quaranta

si è occupato dell’assistenza giuslavoristica. I profili real estate sono stati curati dagli associate Antonio Castorina e Ludovica Giaccone. Il team guidato dal partner Gaetano Salvioli, e composto dai senior associate Camilla Cominelli e Dario D’Alò, ha assistito i venditori per gli aspetti fiscali.

Mondadori Media è stato assistito da PedersoliGattai con un team guidato dal partner Carlo Montagna e composto dalla senior associate Francesca Pietanza (nella foto a destra), con le associate Elena Secondari e Francesca Lacava. Gli aspetti IP sono stati gestiti dalla partner Licia Garotti, coadiuvata dal senior associate Giorgio Rapaccini e dall’associate Giulia Di Biase. Per i profili labour hanno agito la senior associate Federica Ferretti e le associate Ilaria Giovannelli e Asia Biasiotto, mentre il partner Domenico Ponticelli e l’associate Damiano Di Vittorio hanno curato gli aspetti fiscali dell’operazione. I profili real estate sono stati curati dal senior associate Enrico Piro.