BLB Tax con Officinae Bio nell’acquisizione da parte di Maravai LifeSciences

Simmaco Riccio

BLB Tax ha assistito Officinae Bio, startup veneziana leader nell’intelligenza artificiale applicata alla progettazione biologica e produzione di sequenze nucleotidiche avanzate, nell’acquisizione da parte di Maravai LifeSciences (NASDAQ: MRVI), multinazionale leader nei reagenti per le scienze della vita. L’operazione rafforza il ruolo di Officinae Bio come innovatore globale e potenzia la capacità di Maravai di sviluppare terapie nucleotidiche innovative tramite la controllata TriLink BioTechnologies.

BLB Tax ha agito come advisor fiscale di Officinae Bio, offrendo un supporto strategico nella gestione degli aspetti tributari dell’operazione con un team guidato dal Partner Simmaco Riccio.

Sul fronte legale, il team di LMCR – Studio Legale, coordinato dal Partner Angelo Romano e composto da Marta Chiaffoni e Francesco Bernardi, ha curato con successo i profili giuridici dell’accordo, garantendo il pieno rispetto delle normative e delle esigenze strategiche delle parti coinvolte.

PedersoliGattai ha assistito Maravai LifeSciences con un team multidisciplinare guidato dal partner Gerardo Gabrielli e composto dalla counsel Cristina Riva e dall’associate Chiara Guidi, che hanno curato gli aspetti corporate dell’operazione.

Maravai LifeSciences, attraverso l’acquisizione, integra le tecnologie avanzate di Officinae Bio, tra cui la piattaforma Mercury RNA, che ottimizza sequenze RNA per una maggiore sicurezza ed efficacia, e Vulcanus DNA, specializzata in librerie ad alta precisione per la scoperta mirata di sequenze. Queste innovazioni contribuiranno ad accelerare lo sviluppo di terapie geniche, vaccini e terapie cellulari innovative.

Il closing dell’operazione è soggetto alle consuete condizioni di chiusura e alle necessarie approvazioni regolamentari, con conclusione prevista per i primi mesi del 2025.