Bluefield Revive Italia ottiene un finanziamento green per complessivi 115 milioni di euro
È stata perfezionata da Bluefield Revive Italia I S.r.l. un’operazione di finanziamento su base Project Finance di tipo no-recourse
È stata perfezionata da Bluefield Revive Italia I S.r.l., società di progetto detenuta da Bluefield Partners e Arcano Partners Group, un’operazione di finanziamento, qualificata come Green Loan, su base Project Finance di tipo no-recourse, articolata su diverse linee di credito, per un importo pari a complessivi 115 milioni di Euro, di cui 95 milioni committed a 20 milioni di accordion, destinato a dotare la Società delle risorse finanziarie necessarie, tra l’altro, a consente l’ottimizzazione della...