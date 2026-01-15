Boies Schiller Flexner rafforza la practice italiana con l’ingresso del partner Gianluca Faella a Roma per ampliare le competenze antitrust in Italia e nell’UE

Gianluca Faella

Boies Schiller Flexner LLP ha annunciato l’ingresso di Gianluca Faella (in foto) come partner nell’ufficio di Roma dello Studio. Gianluca si occuperà principalmente di tematiche di concorrenza e regolazione in Italia e nell’Unione europea, nonché di controversie antitrust transfrontaliere che coinvolgono le practice statunitensi e britanniche dello Studio.

Gianluca vanta una consolidata esperienza nell’assistenza a clienti su questioni di antitrust, regolazione economica, aiuti di Stato e sussidi esteri, golden power, pratiche commerciali scorrette, proprietà intellettuale, diritto dell’Unione europea e controversie commerciali complesse. In BSF seguirà un ampio spettro di attività, tra cui indagini e contenziosi antitrust, regolazione economica, diritto UE e questioni connesse agli investimenti esteri e alle controllate in Italia e nell’Unione europea.

«Gianluca rappresenta un importante tassello del nostro percorso di crescita internazionale», ha dichiarato il Chairman Matthew L. Schwartz. «Ha maturato esperienza su rilevanti questioni di concorrenza su entrambe le sponde dell’Atlantico e ha patrocinato cause davanti ai giudici italiani ed europei. Il suo ingresso rafforza ulteriormente la nostra offerta di servizi all’interno dell’UE».

Gianluca ha assistito clienti italiani e internazionali in giudizi di grande rilievo e valore economico davanti ai giudici civili e amministrativi, alle corti dell’Unione europea e ai tribunali arbitrali, molti dei quali hanno definito importanti precedenti, nonché in procedimenti amministrativi dinanzi alla Commissione europea e alle autorità antitrust e di regolazione nazionali. È abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e vanta una significativa esperienza davanti alla Corte di Cassazione, al Consiglio di Stato e alla Corte di Giustizia dell’Unione europea.

«Nel corso della sua storia, Boies Schiller Flexner è stato coinvolto in alcuni dei più importanti casi antitrust», ha commentato Gianluca. «BSF rappresenta per me la scelta giusta in questa fase della mia carriera, tenuto conto della forza del suo brand, della sua practice antitrust negli Stati Uniti e dell’opportunità di stabilire e sviluppare tali competenze in Italia e nell’Unione europea. Sono entusiasta di continuare a occuparmi di diritto della concorrenza italiano ed europeo, rafforzando al contempo le relazioni all’interno dello Studio per aiutare i clienti ad affrontare le sfide concorrenziali e regolatorie su scala globale».

L’attività professionale di Gianluca copre un ampio ventaglio di settori altamente regolamentati, tra cui comunicazioni elettroniche, media, servizi postali, energia, farmaceutico, trasporti, bancario, assicurativo e alimentare. Oltre a occuparsi di contenzioso, Gianluca fornisce consulenza strategica e orientata al business, supportando i clienti nella gestione dei rischi legali e nella definizione di strategie politiche e accordi commerciali idonei a sostenere la crescita degli operatori in mercati fortemente regolamentati.

«Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Gianluca nel team italiano di BSF», ha dichiarato Luigi Macioce partner attivo nei due uffici di Milano e Roma «La sua esperienza dinanzi ai tribunali italiani e dell’Unione europea rappresenta un complemento ideale alle competenze presenti tra i professionisti dello studio e prevediamo che il suo forte focus sull’antitrust crei ulteriori opportunità di collaborazione con aziende multinazionali in Italia e i colleghi degli Stati Uniti e del Regno Unito».

Gianluca è professore associato di diritto dell’economia presso l’Università degli Studi Link di Roma, dove insegna antitrust, regolazione e proprietà intellettuale, ed è inoltre professore a contratto di Law and Economics presso l’Università Luiss Guido Carli. Entra in BSF provenendo dall’ufficio romano di uno studio legale statunitense di respiro globale.

Boies Schiller Flexner LLP ha aperto i propri uffici in Italia, a Milano, a dicembre 2021, e a Roma nel dicembre 2023, con l’obiettivo di espandere la presenza internazionale della Firm estendendo l’offerta di servizi alla consulenza in diritto commerciale e societario, corporate governance, fiscalità internazionale e private client, con un focus particolare sull’assistenza a multinazionali e HNWI con interessi in Italia e in Europa.

Oltre all’ingresso di Gianluca, BSF ha annunciato l’ingresso di Michael Demarco in qualità di of counsel presso l’ufficio di New York. Michael Demarco vanta una rete di contatti consolidata con imprese multinazionali che operano in Italia e avrà un focus specifico sul mercato italiano.