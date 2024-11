BonelliErede cresce nel private equity con l’arrivo dei partner Franco Agopyan e Giovanni Colantuono

Franco Agopyan entra in BonelliErede come partner e Co-Leader del Focus Team Private Equity al fianco di Eliana Catalano, già Leader del gruppo e attuale Managing Partner della law firm. Proviene da un importante studio legale italiano dove ha esercitato la professione dal 1999. È riconosciuto sia in Italia sia a livello internazionale per il suo track-record in rilevanti operazioni di private equity ed M&A. Da anni le principali guide legali internazionali come Chambers and Partners e Legal 500 annoverano Franco Agopyan tra i migliori professionisti d’Italia nel Private Equity.

Giovanni Colantuono si unisce a BonelliErede come partner e proviene dallo stesso studio legale di Franco Agopyan, dove ha collaborato dal 2017. Prima di allora, ha lavorato sei anni in Sullivan & Cromwell a New York e Londra. Oltre ad essere abilitato all’esercizio della professione forense in Italia, è iscritto al New York State Bar e all’albo dei Solicitor di Inghilterra e Galles. Giovanni Colantuono ha una vasta esperienza in operazioni che coinvolgono fondi di private equity italiani ed esteri.

Eliana Catalano, Managing Partner di BonelliErede, ha commentato: “L’ingresso di Franco e Giovanni arricchirà ulteriormente il nostro Focus Team Private Equity che, dopo il loro arrivo, vanterà 11 soci M&A. Stefano Nanni Costa, Giulia Bianchi Frangipane ed io lavoreremo insieme a Franco e Giovanni e a tutti gli altri componenti del nostro Focus Team per consolidare ulteriormente il posizionamento della nostra practice e per continuare ad essere il punto di riferimento di clienti internazionali e italiani nelle operazioni di private equity in Italia”.

Massimiliano Danusso, Presidente di BonelliErede, ha dichiarato: “L’ingresso di Franco e Giovanni e il loro profilo internazionale aiuteranno l’ulteriore sviluppo delle nostre relazioni cross-border con studi legali e fondi. Siamo felici di dare il benvenuto a Franco e Giovanni in un momento di espansione per lo studio”.

Franco Agopyan ha commentato: “Per i suoi programmi di sviluppo internazionale e in Italia, BonelliErede è stata una scelta naturale per il mio percorso professionale. Sono entusiasta di avere l’opportunità di guidare un team di eccellenza al fianco di Eliana e non vedo l’ora di collaborare con Stefano, Eliana, Giulia, gli altri colleghi del team e tutte le altre persone dello studio nelle diverse sedi e practice”.