BonelliErede e Chiomenti nella joint venture tra Greenthesis e GKSD (Gruppo San Donato)

Riccardo Bordi, Giusi Nicolosi

BonelliErede e Chiomenti hanno assistito, rispettivamente, GKSD S.r.l. (società del Gruppo San Donato) e Greenthesis S.p.A., società con azioni quotate di Euronext Milan, nella costituzione di una joint venture per l’offerta di servizi altamente specializzati nei settori dei trattamenti ambientali, del waste management, della sanificazione dei rifiuti ospedalieri, delle bonifiche ambientali e della produzione e recupero di energia, anche rinnovabile.

La joint venture, denominata GKSD Green Solutions S.r.l., sarà partecipata per il 60% da GKSD e per il 40% da Greenthesis. Lo scopo è quello di unire le rispettive capacità e il rispettivo know how per sviluppare, soprattutto in Paesi emergenti, attività che riguarderanno la progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di impianti di trattamento rifiuti, attività di bonifica di suoli e falde inquinate e produzione, trasformazione, vendita, distribuzione, trasposto, utilizzo e recupero di energia.

BonelliErede ha lavorato assieme all’in-house counsel di GKSD Selena Lo Buglio e ha agito con un team guidato dal socio Riccardo Bordi e composto dagli associate Niccolò Zingoni e Sebastiano Balleari.

Chiomenti ha agito con un team guidato dal socio Italo De Santis e composto dalla senior associate Giusi Nicolosi e dall’associate Sara D’Itri.