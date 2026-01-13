BonelliErede e Deloitte Legal nell’acquisizione di Drilling Solutions da parte di Siwis (Bravo Capital)

Elena Catalano, Sandro Lamparelli

Siwis S.p.A, gruppo controllato da Bravo Capital attraverso il fondo Bravo Capital Partners II, e partecipato dal management di gruppo, ha rilevato il 100% di Drilling Solutions S.r.l., azienda operante nel settore delle trivellazioni orizzontali controllate (T.O.C.).

Siwis nasce con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento nazionale nel settore dei servizi a valore, di risanamento ed installazione di pipeline idriche, energetiche ed industriali, tramite l’applicazione di tecnologie no-dig. L’operazione rappresenta una tappa importante nel processo di consolidamento intrapreso dal gruppo, che proseguirà con ulteriori acquisizioni nel corso del 2026.

BonelliErede ha assistito il fondo Bravo Capital con un team multidisciplinare guidato dalla partner Eliana Catalano, co-leader del Focus Team Private Equity, e composto, per i profili corporate, dalla senior associate Elena Tellini e dall’associate Alberto Corsello. Il partner Vittorio Pomarici e l’associate Claudia Numerati hanno curato i profili giuslavoristici, mentre gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Stefano Brunello Dormal e dai senior associate Marco Bossini e Matteo Polisicchio. Per le attività di due diligence, BonelliErede si è avvalso del team Transaction Services di beLab, guidato dal managing director Michel Miccoli e coordinato dalla legal advisor Manuela Aiello.

Drilling Solutions è stata assistita da Deloitte Legal che ha curato la negoziazione e la finalizzazione dei profili societari e di governance dell’operazione, con un team composto dagli of counsel Sandro Lamparelli, Vito Lopedote e Alessandra Gesino, e dagli associate Alessandro Liverano e Luca Alessandrino e la negoziazione del contratto di management, con un team composto dal partner Andrea Bonanni Caione e dal senior associate Fabrizio D’Onofrio, entrambi appartenenti al dipartimento di People Law.