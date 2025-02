BonelliErede e Dentons nel project financing di cinque impianti fotovoltaici per 68 MWp in Italia

Luigi Costa, Ginevra Biadico, Catia Tomasetti, Daniela De Palma

Gli studi legali BonelliErede e Dentons hanno assistito, rispettivamente, METLEN Energy & Metals S.A., società globale operante nei settori dell’energia e della metallurgia, e Piraeus, multinazionale greca di servizi finanziari con sede ad Atene e quotata alla Borsa di Atene, nella sottoscrizione di cinque contratti di finanziamento destinati alla realizzazione di altrettanti impianti fotovoltaici a terra. Gli impianti saranno localizzati nelle regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lazio e Puglia, per una capacità complessiva di 68 MWp.

I finanziamenti, strutturati su base project finance, sono stati sottoscritti direttamente dalle società veicolo titolari dei diritti e delle autorizzazioni necessari per la costruzione e l’esercizio degli impianti.

BonelliErede ha assistito METLEN Energy & Metals S.A., sia per gli aspetti di due diligence (amministrativa, societaria, contratti di progetto e immobiliare) che per la redazione e negoziazione di tutta la documentazione finanziaria dei cinque progetti, con un team guidato dalla partner Catia Tomasetti, leader del Focus Team Infrastrutture, Energia e Transizione Ecologica e composto, per quanto riguarda la documentazione finanziaria, dalla managing associate Daniela De Palma, dalla senior associate Lisa Borelli e dall’associate Giorgia Racini; per tutti gli aspetti di diritto amministrativo e regolatorio, dalla partner Giovanna Zagaria, dalla senior associate Giulia Pandimiglio e dagli associate Marilù Martoriello e Mauro Porto; e per i profili di due diligence relativi alla contrattualistica di progetto e immobiliare, dal local partner Roberto Flammia e dagli associate Alberto Gea, Gaia Romeri, Esmeralda Olivari e Tommaso Muscarà. Gli aspetti fiscali, infine, sono stati seguiti dal partner Riccardo Ubaldini e dall’associate Paolo Savarese.

Dentons ha assistito Piraeus sia nella valutazione dei temi derivanti dall’esercizio di due diligence legale per quanto concerne i profili amministrativi, immobiliari, di contrattualistica di progetto e societari, che nella redazione, negoziazione e perfezionamento della documentazione finanziaria per la sua prima operazione in Italia, con un team multidisciplinare guidato dal partner Luigi Costa, Head of Project, Energy & Infrastructure Italy, e composto dal partner Mileto Giuliani, dalla managing counsel Ginevra Biadico, dalla senior associate Silvia Lazzati, dalla junior associate Alice Bixio e dai trainee Carlo Garau e Giulia Bellantoni.

Nell’operazione è stato coinvolto il team legale interno di METLEN Energy & Metals S.A., con Emmerik Lucchini e Camilla Andreini.

Lo Studio Associato Notai Trezza-Forino ha seguito tutti gli aspetti notarili dell’operazione.

Questa operazione rappresenta un importante contributo al potenziamento del settore fotovoltaico in Italia, sottolineando l’interesse crescente di investitori e istituti di credito internazionali verso il mercato delle energie rinnovabili nel Paese.