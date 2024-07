BonelliErede e LEXIA nell’acquisizione di un portafoglio per lo sviluppo di sistemi di accumulo di energia a batteria da parte di PLT energia

Francesca Di Carpegna Brivio, Marco Muscettola

Il gruppo PLT energia, primario operatore nel settore dello sviluppo e operation di asset per la produzione di energia rinnovabile, assistito da BonelliErede, ha acquistato da Emeren Group Ltd, uno dei principali sviluppatori, proprietari e operatori di progetti solari a livello globale e quotato negli Stati Uniti, l’intero capitale sociale di cinque società veicolo, titolari dei diritti di un portafoglio per lo sviluppo di cinque sistemi di accumulo di energia a batteria in Italia per una capacità stimata complessiva di 421,5MWp.

BonelliErede ha assisto il gruppo PLT energia con un team coordinato dalla partner Catia Tomasetti, leader del Focus Team Infrastrutture, Energia e Transizione Ecologica, e guidato, per i profili di M&A, dalla senior counsel Francesca Di Carpegna Brivio, anche lei componente del medesimo Focus Team, dall’associate Federico Schingo e da Sebastian Gaviria Garlatti. Le attività di due diligence sono state seguite da un team multidisciplinare, coordinato dal senior associate Giovanni Guglielmo e composto, per i profili di diritto amministrativo, dalla partner Giovanna Zagaria, dalla senior associate Giulia Pandimiglio e da Mauro Porto e, per i profili relativi ai diritti immobiliari, dall’associate Alberto Gea e da Simone Favaloro. BonelliErede ha affiancato nell’operazione la Group General Counsel di PLT energia, Cristina Della Moretta.

LEXIA ha assistito il venditore con un team guidato dal partner Marco Muscettola e coadiuvato dalle senior associates Ida Raimondo e Nicoletta Bezzi con riferimento ai profili M&A dell’operazione. Il team interno ad Emeren Group Limited è stato coordinato dal General Counsel Francesco Vita in relazione ai profili di M&A, supportato dal Legal Counsel Andrea Gregorio, sui profili di due diligence e di diritto amministrativo.