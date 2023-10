BonelliErede e Pirola Pennuto Zei & Associati nella cartolarizzazione STS di mutui residenziali di SANFELICE 1893 Banca Popolare strutturata da Banca Akros

Emanuela Da Rin, Marcello Romano









BonelliErede ha assistito Banca Akros in qualità di arranger e Banco BPM in qualità di senior noteholder e account bank in relazione a un’operazione di cartolarizzazione di un portafoglio di mutui residenziali di circa Euro 95 milioni originato da SANFELICE 1893 Banca Popolare.



Nel contesto dell’operazione – strutturata quale cartolarizzazione “semplice, trasparente e standardizzata” (STS) ai sensi del Regolamento 2402/2017 – sono state emesse due classi di titoli: Banco BPM ha sottoscritto l’intera classe senior, mentre Sanfelice 1893 Banca Popolare, assistita da Pirola Pennuto Zei & Associati, ha sottoscritto l’intera classe junior.



BonelliErede ha agito in qualità di drafting counsel con un team guidato dal partner Emanuela Da Rin e dal managing associate Giovanni Battaglia e composto da Marta Fugi e Giuseppe Graniglia. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal partner Marco Adda, coadiuvato dal managing associate Matteo Viani e dall’associate Paolo Savarese.



Pirola Pennuto Zei & Associati ha agito in qualità di review counsel, con un team coordinato dal co-managing partner Marcello Romano, che ha seguito anche i profili fiscali dell’operazione, coadiuvato per i profili legali dal partner Maurizio Bernardi e dalla counsel Valentina Villa.