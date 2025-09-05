BonelliErede con Kerakoll nell’acquisizione di PAC Technologies a Dubai

Marco De Leo, Stefano Micheli, Francesco Martello

BonelliErede ha assistito Kerakoll, Società Benefit certificata B Corp che opera a livello internazionale nel settore delle costruzioni, nell’acquisizione del 100% del capitale sociale di PAC Technologies LLC, con sede a Dubai (Emirati Arabi Uniti). L’accordo è stato firmato con International Development Company LLC, PAC Technologies LTD BVI e Michel Edmond Nachef, il fondatore di PAC.

PAC, specializzata dal 2007 nello sviluppo, produzione e vendita di additivi per la macinazione del cemento, additivi per calcestruzzo e prodotti chimici per l’edilizia, oltre che materiali da costruzione in polvere e liquidi, ha un sito produttivo a Dubai Industrial City che rifornisce gli Emirati Arabi Uniti e altri Paesi della regione. L’acquisizione segna un avanzamento nel percorso di internazionalizzazione di Kerakoll, in una regione che offre importanti opportunità e una solida domanda di soluzioni high-end.

BonelliErede ha affiancato Kerakoll nello strategico investimento negli Emirati Arabi Uniti, agendo in tutti gli step dell’operazione – dalla fase di due diligence fino al completamento dell’acquisizione – con un team corporate/M&A guidato da Marco De Leo, managing partner della sede di Dubai, e da Stefano Micheli, partner della sede di Milano, coadiuvati dal senior associate Francesco Martello e dagli associate Sami Moacdieh e Nadine Noaman, tutti professionisti della sede di Dubai di BonelliErede.

Per gli aspetti antitrust, è intervenuto un team composto dal partner Francesco Anglani e dal managing associate Pasquale Leone.