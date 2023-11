BonelliErede, Legance e VEF&P nell’accordo tra Generali Italia e Gruppo San Donato per la realizzazione di un network di smart clinic

Vittoria Giustiniani, Lorenzo Gentiloni Silveri









BonelliErede ha assistito Generali Italia, società leader nel mercato assicurativo italiano retail, facente parte del Gruppo Generali, nella stipula di un accordo con il Gruppo San Donato, operatore leader della sanità privata in Italia assistito da Legance e VEF&P, per la realizzazione di un network di strutture sanitarie (smart clinic) che si svilupperà su tutto il territorio italiano.



Il nuovo modello sarà basato su un ecosistema integrato sanità privata-assicurazione, che mira a rendere facilmente disponibili elevate competenze e tecnologie per la diagnostica e la prevenzione. Inoltre, grazie alla partnership, Generali Italia potrà offrire ai propri clienti un accesso privilegiato alle prestazioni delle smart clinic, sia in termini di migliori tariffe che di esperienza, grazie a processi digitali integrati per semplificare le fasi di ricerca, prenotazione e presa in carico della prestazione.



BonelliErede ha agito con un team coordinato dalla partner Vittoria Giustiniani e composto dagli associate Giulia Raffaelli e Riccardo Viel e da Pietro Ramaglia.



Generali Italia ha operato altresì con un team in-house guidato dalla general counsel Cristina Rustignoli e composto da Edoardo Pozzi, Elisa Cappellini e Alessandro Trivulzi.



Legance ha agito con un team composto dal senior counsel Lorenzo Gentiloni Silveri e dalla senior associate Lucrezia Fioretti.



VEF&P ha agito con un team composto dai Partners Tony Cola e Massimo Zamboni e dal senior counsel Valerio Versari.