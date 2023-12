BonelliErede, Pessi e Associati, Studio Tributario Deiure e BCMS nell’acquisizione del 100% delle quote di Holostem S.r.l. da parte della Fondazione ENEA Tech e Biomedical.

Giovanni Guglielmo, Federico Sacchi, Antonella Parisi

BonelliErede e Studio Legale Pessi e Associati hanno assistito la Fondazione ENEA Tech e Biomedical, fondazione di diritto privato vigilata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già dello Sviluppo Economico) nell’acquisizione da parte della medesima Fondazione del 100% delle quote della società Holostem S.r.l., società biotecnologica dedicata allo sviluppo, alla produzione e alla distribuzione di prodotti per terapie avanzate, basati su colture di cellule staminali epiteliali per la terapia cellulare e genica.

Con l’intervento della Fondazione ENEA Tech e Biomedical, si potrà continuare a garantire ai pazienti affetti da epidermolisi bollosa l’accesso alle terapie salva-vita, basate su studi di ricerca decennali. I prodotti di Holostem trovano, inoltre, applicazione nella cura delle ustioni oculari, grazie a una terapia unica in Europa, la prima a base di cellule prelevate dal paziente e successivamente coltivate in laboratorio, che finora ha permesso a centinaia di pazienti di recuperare la vista. Il perfezionamento dell’operazione, autorizzato da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, rappresenta un ulteriore passo in avanti nell’ottica della tutela della salute pubblica e del sostegno alla ricerca scientifica dell’intero sistema Paese.

BonelliErede ha agito, in qualità di consulente della Fondazione ENEA Tech e Biomedical, curando anche gli aspetti della preliminare due diligence relativa al venditore Holostem Terapie Avanzate S.r.l. in liquidazione, con un team multidisciplinare guidato dalla partner Catia Tomasetti, leader del Focus Team Infrastrutture, Energia e Transizione Ecologica, che, coadiuvata dagli associate Giovanni Guglielmo e Giulia Simili, si è occupata degli aspetti di diritto bancario e finanziario e dal partner Marco Arato, leader del Focus Team Crisi aziendali e ristrutturazioni del debito, che con gli associate Federico Sacchi e Gabriele Maria Genovese ha seguito i complessi aspetti di diritto societario relativi all’operazione. L’of counsel Vincenzo Salvatore, leader del Focus Team Healthcare & Life Sciences, con gli associate Giuseppe Ragucci e Andrea Pucci, ha curato i delicati aspetti di carattere regolatorio e di diritto farmaceutico. Il partner Massimo Merola, e l’associate Alessandro Cogoni, hanno curato gli aspetti golden power e i profili relativi alla normativa in tema di Aiuti di Stato. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal partner Stefano Brunello Dormal e dall’associate Paolo Savarese. Infine, il partner Matteo Maria Pratelli, e l’associate Giulia Matteoni hanno seguito gli aspetti relativi ai contratti commerciali. Nel complesso dell’operazione Giovanni Guglielmo e Federico Sacchi, hanno agito anche in qualità di project managers.

Studio Legale Pessi e Associati ha agito, in qualità di consulente giuslavoristico della Fondazione ENEA Tech e Biomedical, con un team guidato dalla partner Antonella Parisi che ha curato gli aspetti di diritto del lavoro, sindacale e previdenziale dell’operazione nonché la negoziazione e la definizione degli accordi con il personale e con il nuovo management di Holostem S.r.l..

Studio Deiure ha agito, in qualità di consulente fiscale di Holostem Terapie Avanzate S.r.l. in liquidazione con un team guidato dal partner Francesco Orioli e dai senior manager Costantino Zoccali e Luca Sormani che hanno curato gli aspetti fiscali dell’operazione.

BCMS Studio Legale ha agito in qualità di consulente legale di Holostem Terapie Avanzate S.r.l. in liquidazione con un team formato dai partner Federico Casiraghi e Maria Chiara Salti e dall’associate Andrea Pallone che hanno curato la procedura di selezione dell’acquirente e gli aspetti contrattuali e societari dell’operazione mentre per gli aspetti giuslavoristici la società venditrice si è avvalsa della consulenza di Chiello Pozzoli Studio Legale Associato, con gli avvocati Cesare Pozzoli, Giorgio Giannini e Cristina Luzzara.