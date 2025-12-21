Boom per la sanità integrativa: cresce la richiesta di rimborsi
Con l’ingresso di Enasarco (uscita solo di recente) gli iscritti di Emapi sono arrivati a quota 404mila. <span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">Negli ultimi due anni sono aumentate del 200% le domande di prestazioni legate alle gravi patologie</span>
Crescono gli assicurati ma esplodono anche le prestazioni. Negli ultimi due anni la polizza fornita da Emapi ai professionisti per l’assistenza sanitaria integrativa ha visto quasi raddoppiare gli iscritti, in particolare con l’ingresso degli oltre 200mila iscritti Enasarco. Ma nel frattempo si è assistito a una vera e propria crescita boom, non del tutto proporzionale, dei ricoveri e delle prestazioni per gravi malattie. Sono queste le prime evidenze dei dati forniti al Sole 24 Ore del Lunedì da...