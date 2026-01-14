Bowsprit Partners e Oliverio&Partners annunciano una partnership strategica quinquennale nei settori energia e infrastrutture digitali in Europa

Team

Londra, Regno Unito – Bowsprit Partners Limited (“Bowsprit Partners”), società britannica di corporate advisory e fundraising e parte del Magellan Financial Group, gruppo di rilevanza Globale di servizi finanziari con sede alle Bahamas, e Oliverio&Partners (“O&P”), primaria società europea di corporate advisory, hanno annunciato oggi la firma di una partnership strategica della durata di cinque anni per l’origination e l’esecuzione congiunta di opportunità nei settori dell’energia e delle infrastrutture digitali in Europa.

La partnership coprirà un ampio spettro di sotto-settori, tra cui (a titolo esemplificativo) rinnovabili e sistemi di accumulo, reti e servizi energetici, data center, fibra e connettività e altre verticali delle infrastrutture digitali.

Luis Brime, Head of Operations di Bowsprit Partners, ha commentato:

“Combinando la nostra capacità di accesso agli investitori con un approccio disciplinato all’origination e all’esecuzione, questa partnership crea una piattaforma solida per supportare operazioni di alta qualità nei settori energia e infrastrutture digitali in Europa.”

Vincenzo Oliverio, Global Head M&A and Capital Markets di Oliverio&Partners, ha aggiunto:

“Questo accordo rappresenta un passo concreto per connettere una pipeline robusta con capitale istituzionale in Europa, garantendo al contempo i più elevati standard di governance, trasparenza e gestione dei conflitti.”