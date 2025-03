Bravo Capital Partners II annuncia la creazione di SIWIS, holding per aggregare altre realtà nel settore della manutenzione e servizi a valore e a limitato impatto ambientale per le infrastrutture idriche, civili ed industriali: gli advisor coinvolti

Eliana Catalano, Marco Fiorentino, Riccardo Rossi

BonelliErede ha assistito Bravo Capital Partners II SCA-SICAV-RAIF, gestita dal general partner e gestore Bravo Capital Management S.à r.l. (“Bravo”) che, al fianco del socio di EKSO S.r.l. e del management, assistiti dallo studio Fiorentino Associati, ha annunciato la creazione di un gruppo integrato in Italia nel settore della manutenzione e dei servizi a valore e a limitato impatto ambientale per le condotte idriche e non solo, sia in ambito civile (Servizio Idrico Integrato) che industriale, attraverso l’acquisto del 100% di EKSO.

L’ingresso di Bravo è volto ad accelerare la crescita del gruppo sia per linee esterne tramite ulteriori acquisizioni che supportandone la crescita per via organica.

L’operazione è stata finanziata da Banco BPM in qualità di Bookrunner e Agent con l’assistenza legale di Ashurst.

BonelliErede ha agito nell’operazione con un team guidato dalla partner Eliana Catalano, co-leader del Focus Team Private Equity, e composto dalla senior associate Elena Tellini, dall’associate Simona Monteleone e da Antonio Sciacca, che hanno seguito gli aspetti corporate dell’operazione; dal partner Antonio La Porta e dall’associate Francesca Spadafora, che hanno agito per gli aspetti di diritto bancario. I profili fiscali sono stati seguiti dal partner Stefano Brunello Dormal e dal senior associate Marco Bossini, mentre i partner Luca Perfetti e Raffaele Cassano, gli associate Filippo Alberto Alario e Andrea Gemmi e Biancamaria Meistro hanno seguito gli aspetti di diritto amministrativo e di golden power.

I soci di EKSO sono stati assistiti dallo studio Fiorentino Associati con un team composto dal senior partner Marco Fiorentino e dalla partner Francesca Sanseverino che hanno curato gli aspetti corporate dell’operazione e dal director Antonino Fiorentino, da Mattia Rodriguez e Fabrizio Fiorentino che hanno curato per il venditore il coordinamento del processo di due diligence dell’acquirente.

Ashurst ha assistito Banco BPM con un team guidato dal partner Riccardo Rossi supportato dagli associate Marco Sangiorgi e Aurora Pignalosa.