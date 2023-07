Buone prassi in caso di inadempimento di obbligazioni pecuniarie: il "Codice di Condotta" e gli obblighi che ne derivano di Marcello Grimaldi*

Il percorso in tema di Buone Prassi intrapreso dalla Fondazione Forum Unirec-Consumatori, tavolo di discussione costituito da UNIREC - Unione Nazionale Imprese a Tutela del Credito e dalle Associazioni a tutela dei Consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale, ha condotto all'adozione del "Codice di Condotta per i processi di gestione e tutela del credito", che mira a promuovere il dialogo tra le Imprese di gestione del credito ed i Consumatori non in grado di adempiere con regolarità alle proprie obbligazioni di pagamento.



Il Codice di Condotta, redatto ai sensi dell'art. 27 bis del Codice del Consumo , impegna le imprese a tutela del credito nonché le Associazioni dei Consumatori sottoscrittrici ad agire in conformità con le disposizioni in esso contenute.



Le procedure aziendali adottate dalle imprese di gestione del credito, per essere compliant al Codice di Condotta , ne devono rispettare le regole ed in generale osservare anche i principi del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 30 novembre 2005 "Liceità, correttezza e pertinenza nell'attività di recupero crediti", che il medesimo Codice pienamente integra nel proprio corpo.



Il Codice consta di 10 articoli, che contengono regole, anche operative, cui informare l'attività di recupero credito, di modo che siano garantiti, tra l'altro, il rispetto della dignità e la privacy del consumatore in difficoltà nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria.



Il rilievo del Codice di Condotta è stato di recente posto in luce dalla Corte Suprema di Cassazione per confermare la correttezza della condotta tenuta dalle società del settore che, in apposite istruzioni fornite agli incaricati del recupero, ne abbiano efficacemente interpretato i principi.



Il Codice dedica ampio spazio alla attività di recupero crediti telefonico, c.d. phone collection , che attualmente rappresenta la modalità di contatto del Consumatore/Debitore maggiormente utilizzata dalle società di gestione del credito. Gli ultimi dati raccolti dimostrano come questa modalità riguardi il 79% delle lavorazioni in numero di pratiche e il 52% degli importi gestiti, oltre a dare occupazione a circa 8 mila addetti.



Dal Codice nel suo complesso e dalla regolamentazione specifica dedicata alla phone collection emergono, tra gli altri, i seguenti principi che riguardano più da vicino l'operatività quotidiana degli incaricati della gestione telefonica delle posizioni:

• Principio del contatto diretto, in ossequio al quale l'Impresa a tutela del credito deve sempre cercare un confronto diretto col Debitore/Consumatore e può contattare un terzo (sempre con esclusione dei minori) solo in via subordinata rispetto al tentativo di contatto del Consumatore/Debitore, avendo comunque sempre cura di non ledere in alcun modo la privacy dell'interessato;

• Trasparenza e correttezza: gli operatori telefonici non possono usare titoli mendaci, né prospettare conseguenze irreali o inapplicabili al caso di specie, né presentarsi come alle dirette dipendenze del creditore, piuttosto devono comunicare sempre il proprio nome e cognome in fase di presentazione e indirizzare il Consumatore verso soluzioni economicamente sostenibili;

• Principio della liceità del trattamento: mutuato direttamente dal citato Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, in base al quale la condizione di inadempimento dell'interessato non può essere comunicata "ingiustificatamente" a soggetti terzi rispetto al debitore (quali, ad esempio, familiari, coabitanti, colleghi di lavoro o vicini di casa);

• Gestione per conto: nei contatti con i terzi è possibile, nei termini di cui sopra, esplicitare che il contatto avviene "per conto" del Creditore e "per esigenze amministrative", a tutela della privacy dell'interessato;

• Principio di pertinenza e finalità, che, in linea con la possibilità prevista per le Imprese a tutela del credito di condurre attività di rintraccio nei termini di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 557/PAS/6909/12015(1) del 2011, consultando banche dati pubbliche/pubblici registri e fonti terze autorizzate, sancisce come non possano essere comunque raccolti e conservati dati ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari per l'esecuzione del mandato di recupero;

• Principio di non aggressività nei contatti digitali, in considerazione del quale l'invio di comunicazioni digitali (compresa la messaggistica istantanea) non può essere reiterato in maniera aggressiva e, salvo che i recapiti utilizzati non siano forniti direttamente dall'avente diritto proprio allo scopo di ricevere informazioni inerenti allo svolgimento del rapporto obbligatorio, deve essere contenuto in massimo quattro richieste di contatto inviate nell'arco di un mese;

• Principio di effettività del colloquio (telefonico), che prevede come, nel computare il numero di colloqui telefonici effettuabili – che salvo diversi accordi con il Consumatore/Debitore devono essere contenuti in un colloquio effettivo nella medesima giornata, e tre colloqui effettivi nella medesima settimana, a seguito di attività outbound – non vadano considerati i meri tentativi di contatto.



Sul punto dei contatti e sulle corrette modalità di svolgimento, le Associazioni dei consumatori e le Imprese che seggono nel FORUM Unirec-Consumatori hanno avuto modo di confrontarsi e di fornire un chiarimento sulla nozione di "colloquio effettivo", che, con ogni probabilità sarà accolta nella versione aggiornata del Codice di Condotta. Non integra infatti la nozione di colloquio effettivo, non solo il tentativo di contatto non andato a buon fine, ma anche il contatto telefonico che, pur se seguito da risposta, non permette all'operatore di spiegarne le motivazioni.



"Per colloquio effettivo si intende quel contatto telefonico seguito da risposta, in cui l'incaricato dell'Agenzia abbia avuto modo di spiegare i motivi del recupero del credito. Il tentativo di contatto non è, di per sé, un contatto effettivo": detta definizione rappresenta l'interpretazione "autentica", disponibile sul sito della Fondazione, a supporto degli operatori del settore.



La ratio del principio di effettività del colloquio e della conseguente definizione di "colloquio effettivo" risiede nella considerazione che, per dare piena attuazione al modello di recupero delineato dal Codice di Condotta in parola, è imprescindibile raffrontarsi efficacemente con il Consumatore/Debitore, affrontare le ragioni creditorie e le eccezioni eventualmente proposte.



È di tutta evidenza però che detto processo virtuoso non può parimenti prescindere dalla collaborazione del consumatore e dall'avvio di quel "percorso di confronto concordato in merito alla cause dell'insolvenza e alla possibili soluzioni" postulato dal Codice e che, a sua volta, presuppone la buona fede del consumatore/debitore.



D'altronde l'instaurazione della trattativa è a tutto vantaggio dell'obbligato e consente di evitare non solo l'aggravio di spese e interessi, ma soprattutto le procedure di carattere esecutivo, previste dal Codice di procedura civile, ben più incisive delle soluzioni conciliative proposte dal Codice in un'ottica consulenziale.

*A cura di Marcello Grimaldi, Presidente di Unirec