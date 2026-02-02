Bureau Plattner amplia la partnership e punta sui talenti interni: nominati cinque salary partner e un associate

Gianfranco Dolci, Marco Favaro, Liana Falcon, Federica Getilli, Raffaele Correnti, Angelo Sica

Bureau Plattner annuncia la nomina di cinque nuovi salary partner e la promozione di un associate, confermando il proprio impegno nella valorizzazione dei talenti interni e nel consolidamento di una struttura professionale multidisciplinare, solida e orientata all’eccellenza.

Sono stati nominati salary partner Raffaele Correnti, Gianfranco Dolci, Liana Falcon, Marco Favaro e Federica Getilli, professionisti che nel corso degli anni si sono distinti per competenza tecnica, visione strategica e contributo costante allo sviluppo dello Studio.

Raffaele Correnti, Avvocato Cassazionista, vanta una consolidata esperienza nell’ambito del contenzioso tributario.

Gianfranco Dolci, Dottore Commercialista e Revisore Legale, vanta esperienza pluriennale in diritto tributario nazionale ed internazionale ed è esperto in transfer pricing.

Liana Falcon, Avvocato Cassazionista, si distingue per una significativa esperienza in diritto civile, con particolare specializzazione nel contenzioso bancario e finanziario.

Marco Favaro, Avvocato, ha sviluppato un percorso professionale focalizzato sull’assistenza a società e istituti di credito nelle procedure concorsuali e nelle operazioni di ristrutturazione del debito, nonché nel contenzioso societario.

Federica Getilli, Avvocato, vanta un’esperienza pluriennale in ambito giuslavoristico.

Parallelamente, Angelo Sica, Dottore Commercialista e Revisore Legale, con una solida esperienza pluriennale nell’ambito della crisi d’impresa e delle operazioni di restructuring, è stato promosso ad associate, a riconoscimento del valore del suo contributo professionale e delle competenze maturate in un settore di crescente rilevanza strategica.

«I professionisti promossi a salary partner e ad associate hanno dimostrato nel tempo talento, elevata professionalità e qualità umane di primo livello, offrendo un contributo determinante alla crescita e al posizionamento dello Studio», dichiarano Peter Karl Plattner e Massimo Petrucci, Managing Partner di bureau Plattner. «Questo percorso di sviluppo ed espansione riflette la fiducia che clienti e mercato continuano a riporre in bureau Plattner e contribuisce a consolidare la nostra leadership nel panorama della consulenza fiscale e legale a 360 gradi, all’interno di una realtà multipractice che oggi conta oltre 250 professionisti».

Le nuove nomine si inseriscono nel piano strategico quinquennale dello Studio, un progetto ambizioso che coniuga sviluppo personale, crescita professionale sostenibile e valorizzazione delle risorse, in linea con una visione people first che pone le persone al centro della strategia di lungo periodo dello Studio.