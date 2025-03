Bureau Plattner nell’acquisizione della maggioranza delle quote di Busato Macchine Agricole S.r.l. da parte del gruppo Zweegers Equipment

Carlo Gurioli, Claire Bouchy, Armin Haidacher, Rudi Moroder

Il team Corporate M&A e Tax di bureau Plattner ha assistito il gruppo olandese Zweegers Equipment nell’acquisizione della maggioranza delle quote di Busato Macchine Agricole S.r.l., rivenditore leader di macchine agricole.

Busato Macchine Agricole S.r.l. è un importante rivenditore di macchine agricole in Veneto. Questa acquisizione rappresenta un passo strategico per il gruppo olandese Zweegers Equipment, e in particolare per Mechan International, al fine di espandere e rafforzare la propria presenza in Europa, migliorando la capacità di fornire soluzioni agronomiche all’avanguardia alle aziende agricole in Italia.

I professionisti di bureau Plattner hanno agito sotto la guida dei partner Carlo Gurioli, avvocato, e Rudi Moroder, dottore commercialista, insieme al resto del team, composto dagli avvocati Armin Haidacher e Claire Bouchy. Il team ha assistito gli acquirenti nelle negoziazioni e in tutte le fasi dell’operazione, curando in particolare la due diligence, la valutazione e tutti gli aspetti contrattuali e societari dell’acquisizione. Busato Macchine Agricole S.r.l. è stata assistita dall’avvocato Giampaolo Mardegan e dai dottori commercialisti Mario Conte e Paola Ongarato.