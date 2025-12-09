“Camaiora&Friends” riunisce a Roma uno stuolo di Legali in favore degli orfani dei Carabinieri

a sinistra, da sinistra Mauro Petrarulo, Domenica Lenato, Michele Laforgia, a destra in alto, da sinistra, Cosimo Ferri e Isabella Bertolini, a destra in basso, da sinistra, Francesco Paolo Sisto e Andrea Camaiora

Protagonisti della magistratura, dell’avvocatura, delle professioni e del mondo giuridico hanno aderito numerosi alla IV edizione della serata di Beneficenza “Camaiora&Friends”, svoltasi mercoledì 3 dicembre a Roma nel cuore del quartiere Parioli in favore dell’Opera orfani Arma dei Carabinieri (ONAOMAC) e promossa dal Gruppo The Skill, realtà di riferimento nel panorama della comunicazione legale e professionale.

Tra gli sponsor dell’iniziativa, in prima fila Polis Avvocati con – tra gli altri – Sogin, Aiad, Aiop Lombardia. La presenza dello Studio con headquarter a Bari sottolinea il ruolo sempre più centrale che le realtà professionali attribuiscono oggi a iniziative di responsabilità sociale e progetti di sostegno concreto.

Hanno risposto all’appello di generosità lanciato, come da tradizione, dal CEO di The Skill Andrea Camaiora e dal generale Giuseppe Petrella, numerosi esponenti del mondo legale e giuridico. Tra loro, il vice ministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, il celebre penalista Michele Laforgia (Polis Avvocati), il presidente INPS, Avv. Gabriele Fava, la componente del Csm Isabella Bertolini, il magistrato Cosimo Ferri, gli avvocati Luca Bolognini, Antonio Bana (Bana Avvocati Associati), Sarah Bignazzi (Studio legale Accinni e Associati), Nicolò Bandera (Studio Bandera).

Con loro altri legali come Andrea De Vivo, Alberto Gava (Prestige Legal Advisory), Mimmo Lardiello, Francesco Meloni, Giorgia Papiri. Presenti inoltre Ignazio Abrignani (Studio Abrignani), Giorgio Martellino (General Counsel di Avio), Domenica Lenato e Mauro Petrarulo di Polis Avvocati, l’advisor finanziario Andrea Palmas (Azimut), i penalisti Fabio Viglione e Laura Finiti (Studio legale Viglione), il notaio Marco Bellinvia e l’avv. Andrea Corradino, presidente di Fondazione Carispezia.

Numerosi rappresentanti del mondo istituzionale, imprenditoriale, sanitario e dell’informazione hanno preso parte alla serata: la cantante Silvia Salemi, il presidente dell’associazione delle aziende di aerospazio difesa e sicurezza Giuseppe Cossiga, il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, il direttore di Affari Italiani Marco Scotti, la giornalista e volto televisivo Francesca Parisella, gli amministratori delegati di Fintecna, Mario Valducci, di Nucleco Fabrizio Scolamacchia, di Acquirente Unico Giuseppe Moles e di RSE Franco Cotana, insieme al presidente di Fincantieri infrastrutture Nuccio Altieri e al presidente di Ferrotramviaria Giuseppe Pavoncelli.

E poi ancora la presidente della commissione Esteri e Difesa del Senato, Stefania Craxi, la sottosegretario all’istruzione Paola Frassinetti, gli esponenti Pd Massimo Caleo e Walter Verini, i parlamentari Alessandro Cattaneo, Luca Squeri e Dario Damiani. Presenti anche i dirigenti di Palazzo Chigi Pompeo Savarino e Francesco Tufarelli, il portavoce di Luca Zaia Walter Milan e del ministro Calderone Gianmario Mariniello.

Molti gli alti ufficiali presenti: i generali dei Carabinieri Salvatore Musso – alla guida dell’Opera orfani Arma dei CC – e Giuseppe Petrella, tra i promotori dell’iniziativa, ma anche l’ammiraglio Fabio Agostini, comandante Interregionale Marittimo Centro e Capitale, il brigadiere generale Michele Minenna, il generale Fernando Giancotti e il generale Giorgio Cuzzelli.

Nutrita la rappresentanza delle associazioni di categoria, di aziende e professioni: Paola Perrotti (Bistoncini Partners), Davide Cilli (Com.Tel), Giorgio Spaziani Testa (Confedilizia), Andrea Morbelli (Open Gate), Ylenia Berardi (Avio Aero), Roberta Acocella (MBDA), Davide Rogai (Confindustria Albania), Domenico Giugni, Sauro Bellante, Valeria Venuto (Anas), Barbara Matera, Giovannantonio Macchiarola (Enav), Augusto Fusco (Gemelli), Yazan Al Sahli (Paidea), Alessio Rossi (Imaco).

“La serata ha raccolto oltre 13 mila euro che saranno immediatamente destinati alle famiglie di questi servitori dello Stato che non vogliamo e non possiamo dimenticare”, spiegano Andrea Camaiora e Giuseppe Petrella.