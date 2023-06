Cancellazione volontaria della società e obbligo di stipula del contratto definitivo a cura della Redazione Diritto









Vendita immobiliare - Preliminare - Esecuzione in forma specifica - Successione nell'obbligo di stipulazione del definitivo - Cancellazione

A fronte della cancellazione volontaria in corso di causa della società convenuta in giudizio quale promittente alienante per l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di vendita immobiliare da essa concluso, i soci verso cui tale giudizio sia riassunto succedono nell'obbligo di stipulazione del definitivo e sono potenziali destinatari degli effetti...