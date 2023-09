Cappelli RCCD apre la practice di Intellectual Property, Information Technology e Privacy con l'ingresso, in qualità di socia, di Alessandra Feller









Cappelli RCCD avvia il dipartimento di IP, IT e Privacy e ne affida la guida e lo sviluppo ad Alessandra Feller (in foto) che fa il suo ingresso in studio in qualità di socia.



Alessandra assiste primarie società italiane e internazionali operanti in svariati settori, tra cui quelli del luxury e della moda, della tecnologia, in particolare del software e delle nuove tecnologie, del life science, ivi inclusa la ricerca scientifica, nonché del food & beverage e dello sport. Alessandra ha maturato una consolidata esperienza nelle materie del diritto industriale e della proprietà intellettuale, dell'information technology, della privacy e protezione dei dati personali. In particolare, Alessandra presta assistenza in relazione allo sfruttamento e alla tutela di marchi, brevetti, design, know how, diritto d'autore, nonché in ambito di trasferimento di tecnologia, ricerca e sviluppo, information technology, concorrenza sleale, diritto dei consumatori e e-commerce, influencer marketing, tutela dell'immagine e diritto della pubblicità. Alessandra fornisce assistenza anche in ambito privacy e trattamento dei dati personali e ha acquisito specifica competenza nell'assistenza IP, IT e privacy nell'ambito di operazioni corporate e m&a.



La nuova practice opererà in modo sinergico e trasversale con gli altri 11 dipartimenti dello studio e garantirà ulteriore supporto e assistenza ai clienti dello Studio in materie strategiche all'ottimizzazione e mantenimento del livello di competitività nei rispettivi settori.



"È per noi una grande soddisfazione accogliere Alessandra nella nostra squadra" commenta il name partner Roberto Cappelli, "conoscendone l'esperienza e la professionalità sono certo che il suo lavoro massimizzerà le nostre strategie di consolidamento e di crescita, presidiando una nuova area di specializzazione all'interno dello Studio e aprendo nuove opportunità di lavoro e sinergie.".



Alessandra entra nella sede di Milano di Cappelli RCCD con un team consolidato composto dalla senior associate Giulia Iozzia e dall'associate Ginevra Lombardi, portando così il numero dei professionisti di Cappelli RCCD a circa 110, di cui 25 partner, distribuiti nelle sedi di Milano, Roma e Londra.



Alessandra è professore a contratto di diritto commerciale presso l'Università L. Bocconi ed è autrice di pubblicazioni in materia di diritto commerciale