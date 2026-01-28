Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners (CRCCD) e A&O Shearman nel bond Restricted Tier 1 da 1 miliardo di Unipol Assicurazioni

Tommasi, Pala, Chung, Casini

Unipol Assicurazioni S.p.A. ha completato con successo il collocamento di un prestito obbligazionario Restricted Tier 1 per un valore nominale di 1 miliardo di euro, destinato a investitori istituzionali. Nell’operazione, Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners (CRCCD) ha assistito l’emittente, Unipol Assicurazioni S.p.A., e A&O Shearman ha affiancato gli istituti finanziari Global Coordinator J.P. Morgan e Mediobanca, nonché Joint Lead Managers insieme a BNP Paribas, Goldman Sachs International e IMI-Intesa Sanpaolo.

I titoli sono perpetui, con scadenza legata alla durata statutaria dell’emittente che ha la facoltà di richiamarli anticipatamente, e riconoscono una cedola annua fissa pari a 6,000% fino alla data di reset (21 gennaio 2036). A partire da tale data, se non verrà esercitata la facoltà di rimborso anticipato, la cedola verrà ridefinita a intervalli di 5 anni sulla base del tasso Mid-Swap applicabile a quel momento, aumentato di 324.1 punti base.

Il prestito obbligazionario è stato ammesso a quotazione sul mercato Euro MTF della Borsa di Lussemburgo. Il bond è emesso su base standalone in forma dematerializzata e accentrato presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli).

CRCCD ha agito con un team guidato dal partner Michele Crisostomo e coadiuvato dalla counsel e solicitor Fiona Chung, insieme alla senior associate Alessandra Davoli e all’associate e solicitor Bianca Casini. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal partner Paolo Serva, con il managing associate Edoardo Diotallevi.

Il team di A&O Shearman nell’operazione è stato diretto dai partner Cristiano Tommasi e Alessandra Pala, coadiuvati dall’associate Paolo Martellone e dal trainee Antonio Iuliano. Nell’operazione sono intervenuti i counsel Sarah Capella ed Elia Ferdinando Clarizia rispettivamente per gli aspetti di diritto inglese e i profili fiscali, mentre l’associate Giulia Ghiandai ha curato gli aspetti regolamentari.