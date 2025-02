Carbon offsetting, il divieto introdotto dalla Green Claims Directive e il rischio di greenwashing

Le organizzazioni che operano nell’ecosistema business-to-business (B2B), a livello globale, sono impegnate in iniziative di zero emissioni nette per conseguire livelli di ecosostenibilità nei loro processi aziendali, conformemente alle normative nazionali di riferimento e in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e, per le imprese europee, anche con gli obiettivi dell’Agenda 2050 al centro del Green Deal europeo.

Il meccanismo di carbon offsetting prevede...