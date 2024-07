Carbonetti e Associati al fianco dei creditori finanziari nella composizione negoziata di Cibiamo Srl

Fabrizio Carbonetti, Luca Pasquini, Jacopo Villa

Cibiamo S.r.l., leader nel settore dei prodotti di caffetteria e ristorazione veloce con decine di punti vendita su tutto il territorio italiano, ha concluso con successo la propria composizione negoziata, sottoscrivendo un accordo ex art. 23, comma 1, lett. c) CCII con i creditori bancari e finanziari.

Carbonetti e Associati, con un team composto dal Junior Partner avv. Luca Pasquini (in foto al centro) e dal Senior Associate avv. Jacopo Villa (in foto a destra), con il coordinamento del managing partner, prof. avv. Fabrizio Carbonetti (in foto a sinistra), ha affiancato i creditori bancari e finanziari.

La Società è stata assistita dagli avvocati Massimiliano Ratti e Noemi Graceffo in qualità di consulenti legali, dal dott. Ludovico Manzoni di EQ Value in qualità di consulente finanziario.

L’esperto della composizione negoziata è stato il dott. Federico Morachioli.