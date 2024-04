Carbonetti e Associati nella liquidazione volontaria di Autostrade Meridionali

Rocco Santarelli, Chimenti, Michele Mura, Francesco Carbonetti, Francesca De Giacomi

Lo Studio Legale Carbonetti e Associati ha assistito Autostrade Meridionali, società quotata su Euronext Milan ed appartenente al Gruppo Autostrade per l’Italia, nella messa in liquidazione volontaria e nomina del liquidatore unico deliberati in data 8 aprile 2024 dall’assemblea straordinaria dei soci e nella contestuale decisione di distribuzione di parte della riserva straordinaria.

La società è stata titolare della concessione dell’autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno fino ad aprile 2022.

Il team è stato composto dai soci Francesco Carbonetti e Rocco Santarelli e dagli associate Michele Mura, Francesca De Giacomi e Annateresa Chimenti.

Per il Gruppo Autostrade per l’Italia, gli aspetti legali sono stati invece seguiti dal team interno guidato dall’avvocato Giulia Mayer, Direttrice Legal Affairs and Compliance, e dall’avvocato Marco Rubino, Responsabile Consulenza Legale Corporate.