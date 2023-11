Carceri, il “libro bianco” dell’Aiga dedicato al Papa

A Genova la presentazione del volume stampato e rilegato dai detenuti dell’istituto ligure

Arriva il ‘Libro Bianco sulle Carceri’, redatto a cura dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati mediante l’Osservatorio Nazionale bsulle Carceri (ONAC). Il volume contiene un’analisi fedele dei sopralluoghi svolti nel corso del biennio presso i diversi istituti penitenziari italiani, annotati dalle diverse delegazioni delle 140 sezioni dell’AIGA distribuite sul territorio nazionale. E raccoglie anche le proposte di modifica dell’Ordinamento Penitenziario e degli istituti carcerari formulate da AIGA insieme a numerosi esperti della materia penitenziaria.

“Il primo Libro Bianco sulle Carceri – afferma il Presidente Perchinunno – è il punto di arrivo di un lavoro biennale che ci ha portato a visitare quasi cento istituti di pena e, sulla base di quanto constatato, ad individuare le prioritarie esigenze di riforma dell’ordinamento penitenziario. Ma è soprattutto il punto di partenza del vero lavoro che ci impegnerà nel prossimo futuro, quello di mettere in pratica e tradurre in realtà le proposte che con il Libro Bianco abbiamo formulato. Al di là di quel muro, ricordiamocelo, ci sono anche gli operatori penitenziari, che continuano a svolgere il proprio lavoro nonostante le gravose carenze strutturali e di organico”.

La presentazione ufficiale si terrà sabato 4 novembre 2023 dalle ore 15.00 presso la Casa Circondariale di Genova-Pontedecimo. Non un luogo casuale, perché, - fa sapere l’AIGA in una nota – il Libro Bianco è stato stampato e rilegato dai detenuti del carcere ligure nella tipografia legatoria che si trova all’interno dell’istituto. Anche la dedica, a Sua Santità Papa Francesco, non è casuale. I giovani avvocati sono stati ricevuti dal Papa a margine dell’udienza generale del 6 settembre scorso.

“Papa Francesco – racconta il Presidente dei giovani avvocati Francesco Paolo Perchinunno – ci ha ricevuto e ha dato la propria benedizione ad un progetto che proprio dalle sue parole prende ispirazione”. Interverrà Sua Eccellenza Monsignor Marco Tasca, Arcivescovo metropolita di Genova e Presidente della Conferenza episcopale ligure. Sono stati invitati a porgere i saluti Carlo Nordio, Ministro della Giustizia e Andrea Delmastro Delle Vedove, Sottosegretario alla Giustizia.