Carnelutti law firm annuncia il trasferimento della propria sede milanese in corso Venezia

Carnelutti LAW FIRM, studio legale di riferimento nel panorama italiano e internazionale, annuncia il trasferimento della propria sede milanese in un prestigioso palazzo d’epoca in Corso Venezia 54, nel cuore storico, istituzionale e culturale della città.

L’edificio che ospita i nuovi uffici è un palazzo storico già sede di primarie istituzioni finanziarie italiane e internazionali, oggetto anche di un intervento architettonico firmato dall’architetto Gio Ponti in stile Novecento, realizzato contestualmente alla costruzione della Torre Rasini in Corso Venezia. La nuova sede affaccia sui giardini pubblici Indro Montanelli, di fronte al Civico Planetario Ulrico Hoepli e affianca la Fondazione Luigi Rovati, sede del Museo Etrusco. Si sviluppa su 5 livelli e sarà esclusivamente e interamente occupato dagli oltre 120 professionisti dello Studio e dallo staff.

L’intervento di ristrutturazione ha avuto come obiettivo la creazione di ambienti di lavoro che coniugassero comfort, efficienza operativa e sostenibilità, con un forte investimento in tecnologie all’avanguardia e soluzioni progettuali pensate per integrare il lavoro in presenza con modalità operative da remoto. Gli spazi sono pienamente adeguati agli standard più evoluti in termini di efficienza energetica, digitalizzazione e sostenibilità.

“Il trasferimento nella nuova sede di Corso Venezia – commenta l’Avv. Luca Arnaboldi, Managing Partner – rappresenta una fase altamente simbolica del nostro percorso di crescita e un investimento strategico sul futuro. Siamo uno Studio legale orgoglioso della propria storia di grande prestigio, nel pieno della propria maturità, perfettamente attrezzati per gestire i mutamenti e le sfide del presente grazie alla puntuale adozione degli strumenti più innovativi.” Prosegue Arnaboldi “Attraverso la scelta della nuova sede, Carnelutti LAW FIRM intende proseguire la narrazione della propria identità, confermando il valore attribuito alle proprie radici e la vocazione al futuro. Abbiamo scelto un contesto architettonico e urbano centrale e di grande rappresentanza per accogliere le nostre persone e i nostri clienti in ambienti moderni, tecnologicamente avanzati e pienamente coerenti con la nostra visione di uno studio legale contemporaneo: solido nelle radici, ma aperto all’innovazione e alla trasformazione del lavoro.”

Fondato 125 anni fa, lo Studio è stato tra i primi in Italia a distinguersi per una visione moderna della professione forense al servizio delle imprese e istituzioni finanziarie, con una spiccata vocazione all’innovazione e all’internazionalizzazione che lo ha portato – primo tra gli studi italiani – ad aprire molteplici sedi all’estero, a partire dagli Stati Uniti. Con la nuova sede milanese, Carnelutti rafforza ulteriormente il proprio posizionamento quale studio di riferimento per la consulenza legale d’affari in Italia e all’estero, nel segno di una tradizione viva e in continuo dialogo con il futuro.