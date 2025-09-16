Carnelutti LAW FIRM al fianco di Finint Equity For Growth (Finint E4G) nel nuovo investimento in A.M. S.r.l

Andrea Visentin

Carnelutti LAW FIRM, con un team guidato dall’avvocato Andrea Visentin partner del “Transactional Team” dello Studio, ha assistito Finint Equity For Growth (Finint E4G), il fondo di private equity gestito da Finint Investments, nell’acquisizione del 60% del capitale di A.M. S.r.l., società che offre servizi integrati di manutenzione per la ristorazione e il commercio.

Si tratta del sesto investimento del fondo controllato da Finint Investments e l’operazione si è realizzata in partnership con i fondatori e il management della società allo scopo di accelerarne lo sviluppo e favorire la creazione di un gruppo di maggior dimensione in linea con le esigenze dei clienti del settore.

Fondata nel 2008, A.M. fornisce soluzioni di alta qualità per la manutenzione e l’installazione delle attrezzature da cucina per il settore della ristorazione collettiva. L’azienda, che conta oltre 100 dipendenti, ha chiuso l’esercizio 2024 con ricavi pari a €10,6 milioni di euro e un EBITDA di €1,5 milioni di euro.