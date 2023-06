Cassa forense pubblica i bandi per l'assistenza e la graduatoria Ubertini

Si tratta di 4 nuovi bandi a cui si aggiungono quelli già emanati per i per l'acquisto di strumenti informatici e quello per i prestiti per iscritti under 35. In gestazione un nuovo bando per l'alta formazione

Con una nota sul proprio sito, Cassa forense oggi ha reso nota la pubblicazione dei bandi per l'assistenza 2023 e la graduatoria premio "Marco Ubertini". In particolare si tratta di 4 nuovi bandi a cui si aggiungono quelli già emanati per i per l'acquisto di strumenti informatici e quello per i prestiti per iscritti under 35.



In gestazione poi ci dovrebbe essere un nuovo bando per l'alta formazione con una stanziamento di 1,5mln di euro per corsi relativi all'esercizio dell'attività professionale forense.

Vediamo uno per uno i bandi pubblicati oggi:

• bando n. 2/2023 per l'assegnazione di borse di studio in favore di orfani titolari di pensione di reversibilità o indiretta (art. 6 lett. c Reg. Assistenza), con termine di scadenza per l'invio della domanda al 30/11/2023;

• bando n. 3/2023 per l'assegnazione di borse di studio in favore di studenti universitari, figli di iscritti alla Cassa (art. 6 lett. d Reg. Assistenza), con termine di scadenza per l'invio della domanda al 30/11/2023;

• bando n. 4/2023 per l'assegnazione di contributi per spese di ospitalità in case di riposo o istituti di ricovero pubblici o privati per anziani, malati cronici o lungodegenti (art. 10 lett. f Reg. Assistenza), con termine di scadenza per l'invio della domanda al 18/01/2024;

• bando n. 6/2023 per l'assegnazione di contributi per spese di frequenza di centri estivi diurni dei figli minori di iscritti alla Cassa (art. 14 lett. a7 Reg. Assistenza), la cui domanda di partecipazione potrà essere presentata dal 2/10/2023 al 31/10/2023; la relativa procedura on-line sarà, pertanto, disponibile in tale periodo.

La Cassa evidenzia poi che sono già stati pubblicati, per l'anno 2023, il Bando n. 1/2023 per l'assegnazione di contributi per l'acquisto di strumenti informatici per lo studio legale (art. 14 lett. a7 Reg. Assistenza), con termine di scadenza per l'invio della domanda, esclusivamente tramite l'apposita procedura on-line, al 15/06/2023 ed il Bando prestiti per iscritti under 35 (art. 14 lett. a4 Reg. Assistenza), con termine di scadenza per l'invio della domanda, esclusivamente tramite l'apposita procedura on-line, al 31/10/2023.

Il testo integrale dei bandi consultabile nell 'apposita area dedicata nonché sul portale welfare .

Pubblicata anche, nell'apposita area dedicata , la graduatoria del Premio "Marco Ubertini" n. 8/2022 in favore di iscritti che abbiano conseguito l'abilitazione nella sessione di esami per l'iscrizione all'Albo degli Avvocati indetta nell'anno 2021, approvata dalla Giunta Esecutiva nella riunione del 7 giugno scorso.