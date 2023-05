Cassazione: l'avvocato non può autenticare la croce del cliente analfabeta di Marina Crisafi

Il crocesegno è un semplice elemento grafico convenzionale e non può essere equipollente alla sottoscrizione per cui è inoperante la funzione stessa dell'autenticazione

Il difensore non può autenticare la firma del cliente analfabeta apposta tramite crocesegno, in quanto trattandosi di un mero elemento grafico non equipollente alla sottoscrizione, è inoperante la funzione stessa dell'autenticazione. È quanto ha affermato la prima sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 17508/2023, rigettando il ricorso di un imputato avverso il decreto del presidente del tribunale di sorveglianza di Catanzaro che aveva dichiarato inammissibili le istanze di affidamento ...