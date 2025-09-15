Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana
La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra 29 agosto e il 5 settembre 2025
Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) domicilio digitale, domicilio fisico e regime delle notificazioni; (ii) spese processuali, reciproca soccombenza e compensazione totale o parziale; (iii) processo tributario, giudizio di appello e specificità dei motivi di impugnazione; (iv) domanda...