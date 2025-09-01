Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana
La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 22 e il 29 agosto 2025
Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) giudizio di cassazione, motivi di ricorso e vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale; (ii) esecuzione forzata, pignoramento in estensione e notifica presso il procuratore generale alle liti del debitore esecutato; (iii) ...