Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana
La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 12 e il 19 settembre 2025
Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) eccezione di prescrizione ed onere di formulazione; (ii) difensori, processo tributario e diritto al compenso; (iii) sentenza e rilevabilità della formazione del giudicato esterno; (iv) decesso del difensore ed interruzione del processo; (v) decreto...