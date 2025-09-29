Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana
La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 19 e il 26 settembre 2025
Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) scritti contenenti espressioni sconvenienti od offensive e natura dell’istanza di cancellazione; (ii) spese di giudizio e compensazione delle stesse tra le parti; (iii) giudizio di cassazione e vizio di mancato esame di un documento; (iv) equa riparazione...