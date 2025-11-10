Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana
La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 31 ottobre ed il 7 novembre 2025.
Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) azione giudiziaria, interesse ad agire e carattere dell’attualità; (ii) provvedimenti del giudice e configurabilità del vizio di omessa pronuncia; (iii) espropriazione presso terzi e revoca della erronea dichiarazione positiva resa dal terzo pignorato...