Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana
La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 7 ed il 14 novembre 2025
Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) opposizioni esecutive, regime impugnatorio e rimedi esperibili; (ii) giudizio di cassazione, motivi d’impugnazione e applicazione del principio “iura novit curia”; (iii) prova testimoniale, attendibilità del teste e criteri di valutazione giudiziale...