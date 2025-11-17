Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) opposizioni esecutive, regime impugnatorio e rimedi esperibili; (ii) giudizio di cassazione, motivi d’impugnazione e applicazione del principio “iura novit curia”; (iii) prova testimoniale, attendibilità del teste e criteri di valutazione giudiziale...

