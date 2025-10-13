Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana
La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 3 e il 10 ottobre 2025
Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) giudice di pace, sentenze rese secondo equità ed impugnazione mediante appello; (ii) giudizio di appello, costituzione dell’appellante e improcedibilità del gravame; (iii) procedimento di liquidazione degli onorari, composizione del giudice e nullità...