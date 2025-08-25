Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana
La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 4 ed il 22 agosto 2025
Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) domanda giudiziale, risarcimento del danno ed abusivo frazionamento del credito; (ii) mediazione obbligatoria, eccezione d’improcedibilità della domanda e giudizio d’appello; (iii) separazione personale dei coniugi, regime delle spese e procedura ...