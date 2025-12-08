Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana
La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 1° e il 4 dicembre 2025
Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processual-civilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) consulenza tecnica d’ufficio, adesione del giudice ed obbligo motivazionale; (ii) procedimento monitorio, revoca decreto ingiuntivo per riduzione della pretesa creditoria e decorrenza degli interessi; (iii) morte o perdita di capacità della parte...