Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana
La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 23 ed il 30 gennaio 2026
Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) sentenza e nullità per motivazione e dispositivo relativi ad una diversa controversia; (ii) patrocinio a spese dello Stato, giudizi di impugnazione dei provvedimenti di accesso della parte e legittimazione passiva; (iii) sentenza e formulazione dell...