Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) sentenza e nullità per motivazione e dispositivo relativi ad una diversa controversia; (ii) patrocinio a spese dello Stato, giudizi di impugnazione dei provvedimenti di accesso della parte e legittimazione passiva; (iii) sentenza e formulazione dell...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 2,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi