Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 23 ed il 30 gennaio 2026

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) sentenza e nullità per motivazione e dispositivo relativi ad una diversa controversia; (ii) patrocinio a spese dello Stato, giudizi di impugnazione dei provvedimenti di accesso della parte e legittimazione passiva; (iii) sentenza e formulazione dell...

Gli ultimi contenuti di Civile