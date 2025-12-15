Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana
La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 4 ed il 12 dicembre 2025
Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) giudizio di appello, mancata acquisizione del fascicolo di primo grado e natura del vizio denunziato; (ii) giudizio di appello e compensazione delle spese del grado; (iii) regime impugnatorio, decorrenza termine breve e notifica della sentenza; (iv...