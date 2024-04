Cassazione: il deposito delle principali sentenze del giorno

CIVILE

LAVORO – Cassazione n. 11333

Quando nel contratto part time manchi la precisa indicazione della collocazione dei turni di lavoro deve provvedere il giudice, come in qualsiasi altro caso in cui manchi l’indicazione “puntuale” dell’orario di lavoro

AVVISO ACCERTAMENTO – Cassazione n. 11351

In caso di rapporto d’imposta i cui presupposti si siano formati dopo ...