Casse di previdenza, in arrivo le linee guida per investimenti, conflitti di interesse e depositario di Andrea Calvi e Stefano Giavari*

Le casse di previdenza costituiscono uno dei principali attori nel settore degli investimenti domestici e, in particolare, nel segmento dell' investimento a lungo termine. Tali enti previdenziali gestiscono complessivamente masse per miliardi di Euro, a loro volta riconducibili a milioni clienti.



Nonostante un volume di affari particolarmente significativo e un settore di attività particolarmente sensibile, tali enti presentano una regolamentazione significativamente ridotta e meno dettagliata rispetto agli altri attori che operano nel settore del risparmio gestito.



Volendo fare un paragone con la normativa che disciplina le società di gestione del risparmio, appare subito chiara la differenza delle regole del gioco: oltre alla normativa primaria, le società di gestione del risparmio sono soggette a una molteplicità di regolamenti emanati dalle autorità di vigilanza, che disciplinano dettagliatamente sia l'attività di investimento propriamente intesa, sia quella organizzativa dell'intermediario.



Nonostante l'attività e i rischi ad essa connessa siano molto simili a quelli riferibili alle società di gestione, la disciplina delle casse di previdenza è rimasta per molti aspetti nella penna del legislatore. Sotto altro profilo è altrettanto vero che molto spesso le casse di previdenza sia siano autonomamente organizzate su base volontaria secondo regole e standard molto simili a quelli applicabili ai gestori.



Il quadro normativo sta per cambiare radicalmente con la ormai imminente concretizzazione di un percorso la cui gestazione è iniziata oltre dieci anni orsono, con l'adozione del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, che attribuiva alla Covip (la Commissione di vigilanza sui fondi pensione) il compito di vigilare sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio delle casse di previdenza. Il decreto prevedeva espressamente l'emanazione di un regolamento ministeriale che in questi anni non ha mai visto la luce.



La legge di bilancio 2023, intervenendo sulla disciplina delle attività di investimento delle casse, apre un nuovo capitolo nel percorso normativo. In particolare, l'articolo 1, comma 311, della predetta legge apporta modifiche all' art. 14 del citato Decreto 98 , tra cui la previsione di un decreto ministeriale, da emanare entro sei mesi dall'approvazione della legge, che abbia "un ruolo di indirizzo" in materia.



Passando ad analizzare la bozza ad oggi disponibile dell'atteso decreto ministeriale, risulta evidente come la legislazione si concentri su tre aspetti di vitale importanza per quanto attiene all'attività posta in essere dalle casse di previdenza:



• la disciplina dell'investimento delle risorse finanziarie,

• i conflitti di interesse e

• il depositario delle casse.



Per quanto attiene agli investimenti effettuati in via diretta, il decreto fissa una serie di regole di ordine generale, nonché il decalogo degli investimenti ammissibili.



In particolare, nella gestione delle disponibilità complessive le casse devono assicurare la coerenza degli investimenti con il profilo di rischio e con la struttura temporale delle passività detenute, così da assicurare la continua disponibilità di attività idonee e sufficienti a coprire le passività, avendo come obiettivo l'equilibrio finanziario nonché la sicurezza, la redditività e la liquidabilità degli investimenti.



In tale ambito, essi saranno tenuti a privilegiare gli strumenti finanziari con basso grado di rischio, anche facendo ricorso a titoli di debito emessi o garantiti da un paese membro dell'Unione europea. Vengono inoltre previsti obblighi di diversificazione, ottimizzazione della combinazione redditività-rischio del portafoglio, nonché efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati contenendo i costi di transazione, gestione e funzionamento in rapporto alla complessità e alle caratteristiche del portafoglio.



Similmente agli altri attori operanti nel settore del risparmio gestito, le casse di previdenza dovranno poi dotarsi di procedure e di strutture organizzative professionali e tecniche adeguate alla dimensione e alla complessità del portafoglio, alla politica di investimento che intendono adottare, ai rischi assunti nella gestione, alla modalità di gestione diretta o indiretta e alla percentuale di investimenti effettuati in strumenti non negoziati nei mercati regolamentati.



Per quanto attiene alla gestione indiretta, ossia l'attività di investimento prestata da mandatari autorizzati a tale scopo (principalmente società di gestione collettiva del risparmio), la nuova disciplina prevede espressamente che le casse debbano adottare un processo di selezione dei gestori, che garantisca la trasparenza e la competitività del procedimento, secondo criteri di proporzionalità rispetto agli obiettivi perseguiti, assicurando la coerenza tra gli obiettivi e le modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e che esprima i criteri di scelta dei gestori. La previsione in commento aprirà sicuramente nuove opportunità di mercato per molti gestori che, mediante offerte trasparenti e competitive, potranno aggiudicarsi mandati interessanti, che fino ad oggi venivano assegnati secondo logiche talvolta diverse.



Sotto il profilo della tutela dei contribuenti strettamente intesa, appare apprezzabile che la nuova disciplina imponga alle casse di previdenza l'approvazione su base annua di un prospetto recante l'esposizione delle attività detenute a valori correnti, nonché l'obbligo di affidamento in deposito delle risorse finanziarie ad una banca abilitata a tale scopo (ossia gli stessi soggetti che operano come depositari dei fondi comuni di investimento).



Tale ultima previsione risulta di particolare rilievo in termini di tutela e affidabilità nella tenuta delle risorse delle casse. Le banche depositarie, infatti, sono enti vigilati che, oltre alla funzione di custodia, svolgono un importante ruolo di supporto e verifica rispetto agli investimenti posti in essere dal gestore.



Da ultimo si segnala che, come già previsto per tutti gli intermediari finanziari, la bozza di decreto richiede alle casse l'adozione di misure ragionevoli per identificare e gestire i conflitti di interesse, al fine di evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi degli iscritti o dei beneficiari alla pertinente cassa di previdenza.



E' indubbio che una regolamentazione più capillare comporterà un aumento di costi, soprattutto nella fase iniziale di adattamento, ma l'inclusione sostanziale delle casse di previdenza nella famiglia degli intermediari finanziari dovrebbe sortire risultati apprezzabili nel medio periodo in punto di tutela, trasparenza, competitività e controllo.

*A cura degli Avv.ti Andrea Calvi e Stefano Giavari - Studio legale Gattai, Minoli, Partners