Casi pratici

Cassette di sicurezza e clausole limitative

di Serena Penta

la QUESTIONE

È da considerarsi valida la clausola - contenuta nelle norme bancarie uniformi - limitativa della responsabilità della banca in caso di furto o danneggiamento dei beni contenuti all’interno delle cassette di sicurezza?

Prevedere un limite del valore degli oggetti da riporre nella cassetta di sicurezza (e quindi un massimale di risarcimento a carico dell’istituto bancario) è da considerarsi una mera limitazione dell’oggetto contrattuale oppure un’esclusione di responsabilità...

Correlati

Serena Penta

Questioni Risolte

Gli ultimi contenuti di Casi pratici