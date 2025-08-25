Cassette di sicurezza e clausole limitative
la QUESTIONE
È da considerarsi valida la clausola - contenuta nelle norme bancarie uniformi - limitativa della responsabilità della banca in caso di furto o danneggiamento dei beni contenuti all’interno delle cassette di sicurezza?
Prevedere un limite del valore degli oggetti da riporre nella cassetta di sicurezza (e quindi un massimale di risarcimento a carico dell’istituto bancario) è da considerarsi una mera limitazione dell’oggetto contrattuale oppure un’esclusione di responsabilità...
