CastaldiPartners si rafforza nel diritto pubblico con Sébastien Sehili-Franceschini

Sabrina Achour, Sébastien Sehili-Franceschini, Pauline Autuori









Continua la crescita di CastaldiPartners, con l’ingresso di Sébastien Sehili-Franceschin, insieme con il suo team, composto da Sabrina Achour, e Pauline Autuori, con una radicata competenza, sia in consulenza, che in contenzioso nell’ambito del diritto pubblico, in particolare per i temi dell’urbanismo, della costruzione e di quello ambientale.



Sébastien Sehili-Franceschini, avocat au barreau de Paris, è specializzato in diritto pubblico, immobiliare e ambientale. Le sue competenze coprono tutti gli aspetti legali relativi alle autorizzazioni amministrative, alle relazioni economiche tra imprese private e autorità pubbliche, alle operazioni di real estate ed infrastrutture anche per gli aspetti legati alla legislazione ambientale. Sébastien ha un’attenzione particolare per le operazioni transfrontaliere tra Francia ed Italia e per le necessità dei gruppi italiani in Francia.



Con Sebastien operano Sabrina Achour, avocate au barreau de Paris, che si occupa di diritto pubblico, con una specializzazione nell’urbanistica, di diritto immobiliare e diritto delle costruzioni, e Pauline Autuori, avocate au barreau de Paris.



«Dopo aver sviluppato una solida practice in diritto amministrativo in Fairway Avocats, Sebastien Sehili arriva da CastaldiPartners con Sabrina Achour e Pauline Autuori, permettendoci di consolidare ulteriormente l’attività dei nostri team in Costruction/Infrastructure, Energy ed Hospitality – commenta Enrico Castaldi, partner di CastaldiPartners. - Superata la soglia dei 50 avvocati tra Parigi, Lione e Milano, si rafforza anche la tipologia e la qualità dei servizi offerti ai nostri clienti»