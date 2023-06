Cause civili più rapide ma un tribunale su cinque allunga i tempi medi di Valentina Maglione e Bianca Lucia Mazzei

Nel 2022 durata a 532 giorni, -4,2% sul 2019. Un quinto delle sedi impiega oltre il 10% in più, in altre aumenti minimi. Aosta e Ferrara al top per velocità









Nel 2022 i tempi delle cause civili in tribunale sono diminuiti in media del 4,2% rispetto al 2019, ma con forti variazioni territoriali. Tanto che in un quinto delle sedi le durate sono aumentate di oltre il 10 per cento. E, in termini assoluti, si va dai poco più di 200 giorni dei tribunali di Aosta e Ferrara (i più veloci) agli oltre tre anni di Isernia e Vallo della Lucania. È questo il quadro che emerge dall’analisi dei dati del ministero della Giustizia sul monitoraggio degli indicatori Pnrr...