CavallaroRusso De Rosa Associati con Fondo Italiano d’Investimento per Skynet

Fabrizio Cavallaro, Alessandro Manico









Fondo Italiano d’Investimento, tramite il Fondo Italiano Tecnologia e Crescita II, rileva una partecipazione di minoranza qualificata nel capitale sociale di Skynet Technology S.p.A., società specializzata nel supporto tecnologico e digitale per le attività retail, con particolare focus nel settore Fashion & Luxury.



Con un investimento complessivo di 15 milioni di euro, il Fondo entra nel capitale della Società con l’obiettivo di supportarne il percorso di crescita, l’espansione commerciale a livello internazionale, lo sviluppo di innovative tecnologie proprietarie anche basate sull’Intelligenza Artificiale e l’attrazione di nuove risorse manageriali



Russo De Rosa Associati ha assistito Fondo Italiano d’Investimento per tutti gli aspetti legali e fiscali dell’operazione, nella strutturazione dell’investimento, nelle attività di due diligence e contrattualistica, nonché nella definizione ed implementazione dei meccanismi incentivanti, con un team trasversale e multidisciplinare guidato dal partner Fabrizio Cavallaro (in foto a sinistra) per la parte fiscale e dall’associato Alessandro Manico (in foto a destra) per la parte legale, e composto da Alessandro Cigolla, Marco Zani, Andrea Massaccesi, Alessio Moretti e Giulia Mazzilli.



I soci di Skynet Technology S.p.A. sono stati assistiti da Zephiro Investments quale advisor finanziario e dall’avvocato Angela Cutuli per la parte legale.